15:04, 30 вересня

Глава українського МЗС також підкреслив, що для України один з ключових пріоритетів — це інтеграція до ЄС. Важливим кроком у цьому контексті стало відкриття переговорів про вступ.

Розраховуємо на подальшу підтримку Угорщини на цьому шляху, як під час нинішнього головування в ЄС, так і надалі. Зокрема, на підтримку відкриття переговорних кластерів паралельно,

– підкреслив Сибіга.

Під час перемовин міністри також скоординували наступні кроки з розвитку прикордонної інфраструктури, що сприятиме налагодженню торгівельно-економічних відносин між нашими країнами.

"У цьому контексті, ми домовилися провести до кінця цього року чергове засідання Спільної міжурядової комісії", – зазначив український міністр.

Він також зауважив, що він та Сіярто продовжують активну роботу над розвитком договірно-правової бази, що сприятиме зміцненню співпраці та створить нові можливості взаємодії у сферах спільного інтересу.