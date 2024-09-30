Сьогодні, 30 вересня, Андрій Сибіга прибув до Будапешта. Предметом двосторонніх перемовин з його колегою Петером Сіярто буде євроатлантична інтеграція України та налагодження відносин між країнами. Про це йдеться в заяві пресслужби МЗС.

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Що відомо про візит Сибіги до Будапешта

Ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії,

— заявили у відомстві.

Після завершення перемовин міністри виступлять перед пресою.

Зауважимо! Візит до Угорщини відбувається у рамках першого регіонального турне новопризначеного Міністра закордонних справ. Його метою є налагодження прагматичної та передбачуваної політики добросусідства та просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО.

Раніше Сіярто заявляв, що Угорщина доєднається до так званих "Друзів миру", ініціативи, заснованої Китаєм та Бразилією, що закликає якомога швидше почати перемовини з Росією, бачачи в цьому єдиний шлях до закінчення війни.

Міністр закордонних справ Угорщини раніше зокрема критикував заяви Голови Європейської дипломатії щодо доречності зняти обмеження на застосування західної зброї по території Росії. Сіярто заявляв, що бачить у кандидадурі в президенти США Дональда Трампа "шанс для миру".

Нагадуємо, минулого тижня Сіярто зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим в Нью-Йорку, на полях сесії Генасамблеї ООН.