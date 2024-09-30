Сегодня, 30 сентября, Андрей Сибига прибыл в Будапешт. Предметом двусторонних переговоров с его коллегой Петером Сиярто станет евроатлантическая интеграция Украины и налаживание отношений между странами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД.

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Что известно о визите Сибиги в Будапешт

Ключевыми темами обсуждения станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, пограничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО, Формула мира как путь к справедливому завершению российской агрессии,

— заявили в ведомстве.

После завершения переговоров министры выступят перед прессой.

Обратите внимание! Визит в Венгрию проходит в рамках первого регионального турне новоназначенного Министра иностранных дел. Его целью является налаживание прагматичной и предполагаемой политики добрососедства и продвижение стратегической цели членства Украины в ЕС и НАТО.

Ранее Сиярто заявлял, что Венгрия присоединится к так называемым "Друзьям мира", инициативе, основанной Китаем и Бразилией, призывающей как можно скорее начать переговоры с Россией, видя в этом единственный путь к окончанию войны.

Министр иностранных дел Венгрии ранее, в частности, критиковал заявления председателя Европейской дипломатии относительно уместности снять ограничения на применение западного оружия по территории России. Сиярто заявлял, что видит в кандидадуре в президенты США Дональда Трампа "шанс для мира".

Напоминаем, на прошлой неделе Сийярто и его словацкий коллега встречались с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, на полях сессии Генассамблеи ООН.