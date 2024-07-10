Цього ж дня міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока цинічно заявив, що не бачить зв'язку між візитом Орбана до Москви та ударом по "Охматдиту". Він уважає, що треба використовувати всі шанси на мир, і не вбачає в жорстокому обстрілі сигналу про те, що Путін не хоче миру.

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В Угорщині чекають на Трампа

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто говорить, що його країна має на меті покласти край війні шляхом мирних переговорів за участю як Росії, так і України.

Я думаю, що має відбутися дуже сильний зовнішній вплив, щоб змусити їх принаймні вести переговори. Хто має шанси на це в найближчому майбутньому? Тільки президент Трамп, якщо його оберуть,

– переконаний він.

Мовляв, Європа нездатна зблизити Україну та Росію, між якими пролягає прірва. Але Трамп буцімто зможе.

Цікаво, що в самого Трампа немає плану, як завершити війну. Та його радники мають певні пропозиції.

Після провальних для Байдена дебатів і його подальшої відмови вийти з гонки позиції Трампа покращилися. Тож Сіярто поспішив висловити прихильність до можливого наступного президента США.

"Ми бачимо шанс на мир, якщо президент Трамп переможе. Ми бачимо шанс для хороших угорсько-американських відносин, якщо переможе президент Трамп", – сказав він.

Правий популістичний уряд Орбана і сам угорський прем'єр у добрих стосунках із Трампом. Тим часом у Європі готують план на випадок, якщо Трамп справді переможе.