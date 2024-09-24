Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, анонсировал приезд украинского коллеги на следующей неделе, о чем пишет портал Index. Целью встречи является обсуждение прав венгерского меньшинства в Украине.

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Венгрия готовится принимать Сибигу

Сийярто выразил обеспокоенность по поводу образовательных прав венгерского меньшинства в Украине. По его словам, венгры в Украине потеряли возможность обучения на родном языке с четвертого класса.

Глава украинской дипломатии на следующей неделе прибывает в Будапешт. Среди ожидаемых тем видное место занимает закон о меньшинствах,

– подтвердил министр иностранных дел Венгрии.

Визит Андрея Сибиги в Венгрию состоится на фоне неустанных дискуссий по образовательной реформе в Украине, которая вызвала беспокойство среди венгерской общины.

Этот вопрос является одним из ключевых на протяжении последних лет в контексте для развития двусторонних отношений между Киевом и Будапештом.

Обратите внимание! Сейчас глава МИД Венгрии Петер Сийярто находится в Нью-Йорке, где проходит неделя лидеров. Чиновник планирует встречи с российской и китайской сторонами. Венгерский премьер Виктор Орбан не смог приехать в США из-за наводнения в стране.

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Андрея Сибигу назначили на должность главы МИД Украины 5 сентября 2024 года. Ранее он предлагал ряду стран, в частности Венгрии, помощь со стороны Киева из-за наводнения, охватившего значительную часть Европы.