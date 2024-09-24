Петер Сіярто, глава МЗС Угорщини, анонсував приїзд українського колеги на наступному тижні, про що пише портал Index. Зустріч має на меті обговорення прав угорської меншини в Україні.

Дивіться також Ключ до перемоги: чому Дуда їде агітувати за Трампа та як у США борються за голоси поляків

Угорщина готується приймати Сибігу

Сіярто висловив занепокоєння з приводу освітніх прав угорської меншини в Україні. За його словами, угорці в Україні втратили можливість навчання рідною мовою з четвертого класу.

Голова української дипломатії наступного тижня прибуває до Будапешта. Серед очікуваних тем чільне місце займає закон про меншини,

– підтвердив міністр закордонних справ Угорщини.

Візит Андрія Сибіги в Угорщину відбудеться на тлі невпинних дискусій щодо освітньої реформи в Україні, яка викликала занепокоєння серед угорської громади.

Це питання є одним із ключовим упродовж останніх років у контексті для розвитку двосторонніх відносин між Києвом та Будапештом.

Зверніть увагу! Наразі глава МЗС Угорщини Петер Сіярто перебуває в Нью-Йорку, де триває тиждень лідерів. Посадовець планує зустрічі з російською та китайською сторонами. Угорський прем'єр Віктор Орбан не зміг приїхати в США через повінь у країні.

Дивіться також Війну треба закінчити діалогом на основі територіальної цілісності України, – Ердоган

Андрія Сибігу призначили на посаду голови МЗС України 5 вересня 2024 року. Раніше він пропонував ряду країн, зокрема Угорщині, допомогу з боку Києва через повінь, що охопила значну частину Європи.