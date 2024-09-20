Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці мер Будапешта Гергей Корачонь. Він також опублікував світлину угорського парламенту, який, до слова, вже підтоплений через повінь.

Дивіться також Стихійне лихо дісталося до Італії: на півночі країни масштабні повені та зсуви ґрунту

Будапешт готується до погіршення ситуації

Мер Будапешта Гергей Корачонь заявив, що нині для угорської столиці починається найскладніший період повені на Дунаї. Пік стихійного лиха очікується у суботу, 21 вересня.

Будапешт готовий до піка, але найважче починається зараз,

– написав мер Корачонь.

Наразі місто максимально підготували до приходу великої води. У необхідних місцях спорудили тимчасові дамби висотою до 9 метрів. Також рятувальники підготували тисячі мішків з піском.

Довідка. Згідно з прогнозами, Дунай досягне максимуму в Будапешті в суботу, 21 вересня, на рівні 837 сантиметрів. Очікується, що рівень води почне падати з середини наступного тижня. Синоптики прогнозують, що вже наступного тижня вода відійде від затоплених причалів і набережних.

Спецслужби також постійно патрулюють найбільш вразливі місця. Через повінь обмежили роботу метро, але ситуація залишається контрольованою.

Раніше вода підтопила будівлю угорського парламенту. Ця будівля вважається головною визначною пам'яткою Будапешта.