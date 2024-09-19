Дощі накрили Італію у середу, 18 вересня. Ситуація там стрімко погіршилася з настанням ночі, пише The Guardian.

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Ситуація в Італії погіршується

Мер міста Модільяна, яке навесні 2023 року також постраждало від повені, розповів, що річка просто "вибухнула".

Люди рятуються від повені на дахах або вищих поверхах: дивіться відео

Ситуація дуже драматична. Це гірше, ніж у 2023 році,

– сказав він.

Довідково. Повінь у Емілії-Романьї у травні 2023 року забрала 17 життів і завдала збитків на 8,5 мільярда євро.

Вода стрімко рухається вулицями Італії: дивіться відео

Міський голова Кастель-Болоньезе "значно перевищує усі прогнози", а ситуація лише погіршується.

У місті Тебано рівень води у річці досяг 6,19 метра. Річка Савена в Болоньї також стрімко піднялася.

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Через негоду деякі дороги у регіоні перекриті через зсуви. Людям порекомендували уникати поїздок та за можливості працювати вдома. Школи у постраждалих містах також не працюють.

Евакуювали уже приблизно 1000 осіб. Відомо також про двох зниклих безвісти.

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Чому Європу накрили масштабні повені

Науковці кажуть, що екстремальні опади та повені стають частішими та інтенсивнішими через руйнування клімату.

Комісар ЄС з управління кризами Янез Ленарчіч також зауважив, що повені в Центральній Європі та лісові пожежі в Португалії – доказ кліматичної кризи.

Ця трагедія не є аномалією. Це стає нормою для нашого спільного майбутнього. Європа є континентом, який нагрівається найшвидше у світі, і особливо вразливий до екстремальних погодних явищ,

– сказав він.