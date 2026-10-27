"Никаких односторонних шагов": Сибига заявил об условиях прекращения боевых действий

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в Хельсинки на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен и главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде.

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Какие темы затрагивали дипломаты?

Стороны обсудили телефонные переговоры лидеров Норвегии и Финляндии с Владимиром Путиным, а также их дальнейшие контакты с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы приветствуем такую активную поддержку наших дипломатических усилий и мирного процесса... Я еще раз подчеркну: Украина хочет положить конец этой войне. У нас есть реалистичные предложения и решения. Мы готовы к частичному прекращению огня и полному прекращению боевых действий. Конечно, все должно быть справедливо. Мы не будем предпринимать никаких односторонних шагов", – подчеркнул министр.

Он заверил, что официальный Киев готов присоединиться к запланированной трехсторонней встрече в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Мы воспользуемся каждой возможностью, чтобы приблизить мир– подчеркнул глава ведомства.

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Необходимость диалога на высшем уровне

Глава МИД обратил внимание на то, что любой переговорный процесс создает новую динамику, а запланированная встреча будет посвящена вопросам безопасности.

В то же время работа переговорных групп на текущем уровне часто заходит в тупик из-за недостатка полномочий для решения самых сложных вопросов.

"Вероятно, трехсторонняя встреча будет посвящена вопросам безопасности. Важно отметить, что переговорные команды встречались уже несколько раз в прошлом, и порой создавалось ощущение, что мы снова и снова возвращались к одним и тем же вопросам, потому что, на мой взгляд, уровня этой группы, при всем уважении к ее участникам, недостаточно для обсуждения самых деликатных вопросов. Именно поэтому все-таки нужна также встреча на уровне Зеленского и Путина", – отметил Сибига.

Министр добавил, что у Украины есть практические наработки по частичному прекращению огня, решению проблемы блокированного Черного моря и стабилизации энергосистемы перед зимним периодом.

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Для решения этих задач уже созданы три рабочие группы, и сейчас важно возобновить взаимодействие в этом формате.

Предыдущие попытки перемирия

Как уже сообщалось на нашем сайте, президент Владимир Зеленский также заявлял о намерении провести трехсторонний саммит с участием лидеров Украины, США и России.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что окончательные решения зависят непосредственно от глав государств.

Напомним, ранее мы писали, что Москва отвергла предложения о взаимном прекращении атак на критическую энергетическую инфраструктуру, после чего консультации по параметрам безопасности продолжились при посредничестве европейских партнеров.

Кстати, после телефонных переговоров лидеров Финляндии и Норвегии с Владимиром Путиным глава МИД России Сергей Лавров назвал европейских лидеров "мазохистами", которые поддерживают Украину и в то же время пытаются восстановить контакты с Кремлем.