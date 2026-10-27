"Жодних односторонніх кроків": Сибіга заявив про умови припинення бойових дій

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у Гельсінкі на спільній пресконференції з главою МЗС Фінляндії Еліною Валтонен та главою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде.

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Які теми порушували дипломати?

Сторони обговорили телефонні переговори лідерів Норвегії та Фінляндії з Володимиром Путіним, а також їхній подальший контакт із Президентом Володимиром Зеленським.

"Ми вітаємо таку активну підтримку наших дипломатичних зусиль і мирного процесу... Я ще раз наголошу: Україна хоче завершити цю війну. У нас є реалістичні пропозиції та рішення. Ми готові до часткового припинення вогню та повного припинення бойових дій. Звісно, усе має бути справедливим. Ми не робитимемо жодних односторонніх кроків", – підкреслив міністр.

Він запевнив, що офіційний Київ готовий долучитися до запланованої тристоронньої зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Ми використаємо кожну можливість, щоб наблизити мир– наголосив глава відомства.

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Потреба в діалозі на найвищому рівні

Очільник МЗС звернув увагу на те, що будь-який переговорний процес створює нову динаміку, а запланована зустріч зосередиться на безпекових викликах.

Водночас робота переговорних груп на поточному рівні часто буксує через брак повноважень для розв'язання найскладніших питань.

"Імовірно, тристороння зустріч зосередиться на безпекових питаннях. Важливо зазначити, що переговорні команди зустрічалися вже кілька разів у минулому, і часом було відчуття, що ми знову і знову поверталися до тих самих питань, бо, на мою думку, рівня цієї групи, з усією повагою до її учасників, недостатньо, щоб обговорювати найчутливіші питання. Саме тому все-таки потрібна також зустріч на рівні Зеленського і Путіна", – зазначив Сибіга.

Міністр додав, що Україна має практичні напрацювання щодо часткового припинення вогню, вирішення проблеми заблокованого Чорного моря та стабілізації енергосистеми перед зимовим періодом.

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Для вирішення цих завдань уже створено три робочі групи, і зараз важливо відновити взаємодію в цьому форматі.

Попередні спроби перемир'я

Як уже повідомлялося на нашому сайті, президент Володимир Зеленський також заявляв про намір провести тристоронній саміт за участі керівників України, США та Росії.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що остаточні рішення залежать безпосередньо від глав держав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Москва відкинула пропозиції взаємного зупинення атак на критичну енергетичну інфраструктуру, після чого консультації щодо параметрів безпеки продовжилися за посередництва європейських партнерів.

До речі, після телефонних переговорів лідерів Фінляндії та Норвегії з Володимиром Путіним глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав "мазохістами" європейських лідерів, які підтримують Україну та водночас намагаються відновити контакти з Кремлем.