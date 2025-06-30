Он резко отреагировал на призыв министра иностранных дел Словакии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

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По словам украинского министра, ощущение безнаказанности России является первопричиной ее преступлений. Поэтому, по его мнению, игнорирование этого факта не приведет к хорошим последствиям. Он раскритиковал соответствующие призывы со стороны Словакии.

Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит вас и по другой щеке. А те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать такие заявления,

– заявил он.