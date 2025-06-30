Він різко відреагував на заклик міністра закордонних справ Словаччини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

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За словами українського міністра, відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Тому, на його думку, ігнорування цього факту не призведе до хороших наслідків. Він розкритикував відповідні заклики з боку Словаччини.

Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви,

– заявив він.