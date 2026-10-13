От "у вас нет карт" до "не играйте своими картами", – Сибига заявил о достижениях Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что менее чем за 2 года Украина прошла путь от "у вас нет карт" до "не играйте своими картами". Он подчеркнул, что это уже достижение.

Об этом министр заявил в ходе панельной дискуссии на Варшавском форуме по безопасности 13 октября.

Что означает изменение риторики в отношении Украины

Глава МИД назвал такое изменение риторики признанием Украины. По его словам, страна приобретает уникальный опыт, которым готова делиться с партнерами.

Сибига также заявил, что в Украине единственная идеология, которая действительно работает, – это реализм.

Он назвал Будапештский меморандум исторической стратегической ошибкой не только для Украины, но и для всего мира, и подчеркнул: международному праву нужны инструменты обеспечения его выполнения.

По словам министра, именно на украинском фронте сейчас защищают свободу и определяют будущее европейской и мировой безопасности. Украинская линия фронта – первая линия обороны Европы.

Мы платим самую высокую цену прямо сейчас. И именно здесь настоящий либерализм борется с тиранией – на наших фронтах. И будущее Европы, глобальная архитектура безопасности и международного права решаются сейчас в Украине,

– отметил Сибига.

К слову, глава МИД отметил, что Украина не должна делать преждевременных выводов относительно возможного обострения отношений с США. Даже несмотря на резкие публичные заявления.

В прошлый раз украинской стороне удалось вернуть взаимодействие с Вашингтоном в конструктивное русло благодаря сдержанной позиции президента и дипломатии.