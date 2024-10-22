Об этом сообщили в МИД. Также рассказали, о чем именно министр говорил с Эрдоганом.

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Сибига встретился с Эрдоганом

Андрей Сибига отметил, имел честь быть принят президентом Турции в продолжение его диалога с Владимиром Зеленским.

Мы благодарны Президенту Эрдогану за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым и другие временно оккупированные территории принадлежат Украине,

– подчеркнул глава МИД.

Также рассказал, что во время встречи отметил заинтересованность Украины в дальнейшем развитии сотрудничества с Турцией, особенно в оборонной сфере.

Я также отметил важность обеспечения свободы судоходства в Черном море. Мы также обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру,

– заявил Андрей Сибига.

Сибига встретился с Эрдоганом / Фото МИД

Заметим, накануне в МИД анонсировали, что Сибига осуществит визит в Турцию с 20 по 22 октября. Отмечали, что в Анкаре запланированы переговоры с министром иностранных дел, министром национальной обороны и министром торговли Омером Болатом.

"Особое внимание переговоров будет уделено Плану победы президента Зеленского, интеграции Украины в НАТО и Формуле мира как пути к справедливому и прочному миру", – отметили в Министерстве иностранных дел.