Об этом написал Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, ранее известной как твитер. Речь идет о ракетах типа KN-23/24.

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Что сказал глава МИД о западных компонентах в ракетах КНДР

Андрей Сибига отметил, что недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, обнаружила многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства.

Путин и Ким до сих пор имеют к ним (западным компонентам – 24 Канал) доступ. Мы призываем союзников решительно отреагировать, усилить санкции и экспортный контроль, укрепить наш воздушный щит,

– написал глава украинского МИД.

Об обнаружении западных компонентов в северокорейских ракетах также писало и издание Bloomberg. Журналисты, со ссылкой на отчет Независимой антикоррупционной комиссии, отметили, что в ракете KN-23/24, сбитой 7 сентября над Полтавской областью, были обнаружены микроконтроллеры, полупроводники и другие элементы, произведенные по меньшей мере девятью западными компаниями.

По словам Виктории Вишневской, старшего научного сотрудника НАКО, западные компоненты, найдены в ракетных системах, отвечают за функции навигации и связи. Эти компоненты, которые подлежат строгому экспортному контролю, в основном происходят от американских производителей, включая Analog Devices Inc. и Broadcom Inc.



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Кроме того, расследование выявило компоненты, произведенные международными компаниями, в том числе швейцарской TRACO Electronic AG, британской XP Power Ltd. и нидерландской NXP Semiconductors N.V.

В ответ на запросы Bloomberg представители компаний Analog Devices, Broadcom и NXP отрицали любые продажи компонентов в Северную Корею. Broadcom также подчеркнула, что такие компоненты часто подделывают.