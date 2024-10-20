Про це написав Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Мовиться про ракети типу KN-23/24.

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Що сказав глава МЗС про західні компоненти у ракетах КНДР

Андрій Сибіга наголосив, що нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва.

Путін і Кім досі мають до них (західних компонентів – 24 Канал) доступ. Ми закликаємо союзників рішуче відреагувати, посилити санкції та експортний контроль, зміцнити наш повітряний щит,

– написав глава українського МЗС.

Про виявлення західних компонентів у північнокорейських ракетах також писало і видання Bloomberg. Журналісти, з посиланням на звіт Незалежної антикорупційної комісії, зазначили, що в ракеті KN-23/24, збитій 7 вересня над Полтавською областю, було виявлено мікроконтролери, напівпровідники та інші елементи, вироблені щонайменше дев'ятьма західними компаніями.

За словами Вікторії Вишневської, старшої наукової співробітниці НАКО, західні компоненти, знайдені в ракетних системах, відповідають за функції навігації та зв'язку. Ці компоненти, які підлягають суворому експортному контролю, в основному походять від американських виробників, включаючи Analog Devices Inc. і Broadcom Inc.



В уламках ракет з КНДР, які отримала Росія, виявили західні компоненти / Фото НАКО

Крім того, розслідування виявило компоненти, вироблені міжнародними компаніями, в тому числі швейцарською TRACO Electronic AG, британською XP Power Ltd. і нідерландською NXP Semiconductors N.V.

У відповідь на запити Bloomberg представники компаній Analog Devices, Broadcom і NXP заперечили будь-які продажі компонентів до Північної Кореї. Broadcom також підкреслила, що такі компоненти часто підробляють.