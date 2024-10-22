Про це повідомили в МЗС. Також розповіли, про що саме міністр говорив з Ердоганом.

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Сибіга зустрівся з Ердоганом

Андрій Сибіга зазначив, мав честь бути прийнятий президентом Туреччини у продовження його діалогу з Володимиром Зеленським.

Ми вдячні Президенту Ердогану за його непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Крим та інші тимчасово окуповані території належать Україні,

– підкреслив глава МЗС.

Також розповів, що під час зустрічі наголосив на зацікавленості України в подальшому розвитку співпраці з Туреччиною, особливо в оборонній сфері.

Я також наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Ми також обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру,

– заявив Андрій Сибіга.

Сибіга зустрівся з Ердоганом / Фото МЗС

Зауважимо, напередодні в МЗС анонсували, що Сибіга здійснить візит до Туреччини з 20 до 22 жовтня. Зазначали, що в Анкарі заплановані переговори з міністром закордонних справ, міністром національної оборони та міністром торгівлі Омером Болатом.

"Особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги президента Зеленського, інтеграції України до НАТО та Формулі миру як шляху до справедливого та тривалого миру", – наголосили в Міністерстві закордонних справ.