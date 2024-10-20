Про це стало відомо з повідомлення МЗС України, у якому зазначили, що під час поїздки у столиці країни обговорять українсько-турецьку співпрацю. Візит триватиме з 20 по 22 жовтня.

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Сибіга прибуде з візитом до Туреччини

Як повідомили в українському відомстві, в Анкарі заплановані переговори глави МЗС України з його турецьким колегою Хаканом Фіданом, міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом.

У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства та безпека у Чорному морі,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, особливу увагу зосередять на Плані перемоги Володимира Зеленського, а також інтеграції України до НАТО та Формулі миру як шляху до справедливого та тривалого миру.

"У Стамбулі міністр проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024", де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями. У ході візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини", – додали в МЗС.

До слова, Франція оцінила План перемоги Зеленського у війні з Росією. Країна підтримує його не лише у військовій сфері, але й готова надавати підтримку у цивільній та економічній галузях.