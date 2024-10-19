Франція оцінила План перемоги Зеленського у війні з Росією. Про це заявив очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції з українським колоегом Андрієм Сибігою, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін показує, що не хоче мирних переговорів і виставляє Україну агресором, – ISW

Париж запевнив Київ у підтримці

За словами Барро, Франція підтримує План перемоги не лише у військовій сфері, але й готова надавати підтримку у цивільній та економічній галузях. Посадовець додав, що Париж також цілком на стороні української Формули миру.

Глава МЗС України Андрій Сибіга розповів, що у приватній розмові з Барро вони обмінялися думками щодо додаткових кроків для практичного втілення плану перемоги Зеленського.

Також французький міністр повідомив українського про результати засідання у форматі "четвірки", яке нещодавно відбулося у Німеччині.

"Подальша імплементація, реалізація і наповнення плану перемоги було одним із головних питань", – сказав Сибіга.

До слова, План перемоги Зеленського включає запрошення України до НАТО вже зараз. Втім, у США не бачать можливості для реалізації цього пункту у короткостроковій переспективі.