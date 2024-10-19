Франция оценила План победы Зеленского в войне с Россией. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции с украинским колоегом Андреем Сибигой, передает 24 Канал.

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Париж заверил Киев в поддержке

По словам Барро, Франция поддерживает План победы не только в военной сфере, но и готова оказывать поддержку в гражданской и экономической отраслях. Чиновник добавил, что Париж также полностью на стороне украинской Формулы мира.

Глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, что в частном разговоре с Барро они обменялись мнениями относительно дополнительных шагов для практического воплощения плана победы Зеленского.

Также французский министр сообщил украинскому о результатах заседания в формате "четверки", которое недавно состоялось в Германии.

"Дальнейшая имплементация, реализация и наполнение плана победы было одним из главных вопросов", – сказал Сибига.

К слову, План победы Зеленского включает приглашение Украины в НАТО уже сейчас. Впрочем, в США не видят возможности для реализации этого пункта в краткосрочной перспективе.