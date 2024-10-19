Аналитики ISW написали, что российские информационные операции показывают Киев как такой, не желающий вести переговоры.

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Что говорят в ISW о позиции Путина

18 октября в Москве Путин встретился с руководителями ведущих СМИ стран-членов БРИКС и заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но позже возразил, сказав, что Россия "готова продолжать эту борьбу" и что "победа будет за нами",

– отметили специалисты.

Американский Институт изучения войны объясняет, что заявления российского диктатора Путина 18 октября являются последними из серии противоречивых сообщений высокопоставленных чиновников Кремля, в которых они пытаются показать Россию якобы как такую, которая:

якобы готова к переговорам;

не желает принять условия, которые не означают капитуляции и уничтожения Украины.

Также, выступая в Москве, Путин сказал, что якобы Кремль готов создать условия для прочного мира и ложно выставил Украину как государство-агрессора в войне. Также он сказал, что условия равнозначны устранению способности Украины защитить себя от возможной будущей российской агрессии.

Владимир Путин также использовал встречу, чтобы продвигать альтернативные так называемые мирные планы Бразилии и Китая, которые выгодны России.

В ISW подытожили, что продолжают оценивать, что Россия: