Аналітики ISW написали, що російські інформаційні операції показують Київ як такий, що не бажає вести переговори.

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Що кажуть в ISW про позицію Путіна

18 жовтня у Москві Путін зустрівся з керівниками провідних ЗМІ країн-членів БРІКС та заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але пізніше заперечив, сказавши, що Росія "готова продовжувати цю боротьбу" і що "перемога буде за нами",

– зауважили фахівці.

Американський Інститут вивчення війни пояснює, що заяви російського диктатора Путіна 18 жовтня є останніми з серії суперечливих повідомлень високопосадовців Кремля, у яких вони намагаються показати Росію нібито як таку, яка:

нібито готова до переговорів;

не бажає прийняти умови, які не означають капітуляції та знищення України.

Також, виступаючи в Москві, Путін сказав, що буцімто Кремль готовий створити умови для міцного миру та неправдиво виставив Україну як державу-агресора у війні. Також він сказав, що умови рівнозначні усуненню здатності України захистити себе від можливої майбутньої російської агресії.

Владімір Путін також використав зустріч, щоб просувати альтернативні так звані мирні плани Бразилії та Китаю, які вигідні Росії.

В ISW підсумували, що продовжують оцінювати, що Росія: