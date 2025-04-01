Об этом он сказал на пресс-конференции с литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина, информирует 24 Канал.

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Украина никогда не признает оккупированные Россией территории

Мы никогда не признаем никакие украденные Россией территории, не согласимся ни на какие ограничения нашей армии или обороноспособности, не позволим никому блокировать наш выбор союзов и альянсов,

– подчеркнул Сибига.

Министр иностранных дел Украины добавил, что украинская армия должна становиться сильнее, а сдерживание России усиливаться и сейчас, и после войны.

Дипломат также проинформировал своего коллегу из Литвы об итогах переговоров в Саудовской Аравии и подчеркнул принципиальные позиции Украины.

Сибига подчеркнул, что Литва является одним из ближайших союзников Украины. По его словам, общий объем литовской помощи составил более 1,5 миллиарда евро, что составляет около 2% от ВВП. Министр иностранных дел Украины выразил благодарность Литве за ее непоколебимую поддержку.