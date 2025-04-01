Про це він сказав на пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує 24 Канал.

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Україна ніколи не визнає окуповані Росією території

Ми ніколи не визнаємо жодні вкрадені Росією території, не погодимося на жодні обмеження нашої армії чи обороноздатності, не дозволимо нікому блокувати наш вибір союзів і альянсів,

– наголосив Сибіга.

Міністр закордонних справ України додав, що українська армія має ставати сильнішою, а стримування Росії посилюватися й зараз, і після війни.

Дипломат також поінформував свого колегу з Литви про підсумки переговорів у Саудівській Аравії та підкреслив принципові позиції України.

Сибіга підкреслив, що Литва є одним з найближчих союзників України. За його словами, загальний обсяг литовської допомоги склав понад 1,5 мільярда євро, що становить близько 2% від ВВП. Міністр закордонних справ України висловив вдячність Литві за її непохитну підтримку.