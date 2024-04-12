Перед этим правительство уволило с должности заместителя главы МИД Николая Точицкого. Он работал замом Кулебы с сентября 2021 года.

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Что известно о решении Кабмина

На своем заседании 12 апреля Кабинет министров Украины принял распоряжение:

об увольнении Николая Станиславовича Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел Украины;

о назначении Андрея Ивановича Сибиги первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Суспильне со ссылкой на источники в Офисе Президента написало, что Николая Точицкого назначат на должность заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Обратите внимание! По информации МИД, Николай Точицкий родом из Винницкой области. В 1993 году он окончил Киевский государственный университет имени Шевченко по специальности "филолог, переводчик французского и английского языков". В 1995 году получил специальность юрист-международник в Институте международных отношений Киевского государственного университета имени Шевченко, а в 1999 году учился в Женевском центре политики безопасности.



В МИД работает с 1993 года на различных должностях. Был генеральным консулом Украины в Сан-Франциско, постоянным представителем Украины при Совете Европы, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бельгии. Заместителем главы МИД работал с 29 сентября 2021 года.

Что известно об Андрее Сибиге