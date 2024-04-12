Перед цим уряд звільнив з посади заступника очільника МЗС Миколу Точицького. Він працював замом Кулеби з вересня 2021 року.
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Що відомо про рішення Кабміну
На своєму засіданні 12 квітня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження:
- про звільнення Миколи Станіславовича Точицького з посади заступника міністра закордонних справ України;
- про призначення Андрія Івановича Сибіги першим заступником міністра закордонних справ України.
Суспільне з посиланням на джерела в Офісі Президента написало, що Миколу Точицького призначать на посаду заступник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Що відомо про Андрія Сибігу
- В Офісі Президента написали, що Андрій Сибіга здобув освіту за спеціальностями "правознавство" та "міжнародні відносини" у Львівському державному університеті імені Івана Франка.
- Працювати почав у 1997 році на посадах аташе, третього секретаря, другого секретаря Міністерства закордонних справ України. Працював при у посольстві України в Польщі, радником-посланником посольства України в Польщі.
- З 2016 року надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині. У травні 2021 року став заступником керівника Офісу Президента.