Перед цим уряд звільнив з посади заступника очільника МЗС Миколу Точицького. Він працював замом Кулеби з вересня 2021 року.

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Що відомо про рішення Кабміну

На своєму засіданні 12 квітня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження:

про звільнення Миколи Станіславовича Точицького з посади заступника міністра закордонних справ України;

про призначення Андрія Івановича Сибіги першим заступником міністра закордонних справ України.

Суспільне з посиланням на джерела в Офісі Президента написало, що Миколу Точицького призначать на посаду заступник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Зверніть увагу! За інформацією МЗС, Микола Точицький родом з Вінниччини. У 1993 році він закінчив Київський державний університет імені Шевченка за спеціальністю "філолог, перекладач французької та англійської мов". У 1995 році отримав спеціальність юрист-міжнародник в Інституті міжнародних відносин Київського державного університету імені Шевченка, а в 1999 році вчився у Женевському центрі політики безпеки.



У МЗС працює з 1993 року на різних посадах. Був генеральним консулом України в Сан-Франциско, постійним представником України при Раді Європи, надзвичайним і повноважним послом України в Бельгії. Заступником глави МЗС працював з 29 вересня 2021 року.

Що відомо про Андрія Сибігу