Перед цим уряд звільнив з посади заступника очільника МЗС Миколу Точицького. Він працював замом Кулеби з вересня 2021 року.

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Що відомо про рішення Кабміну

На своєму засіданні 12 квітня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження:

  • про звільнення Миколи Станіславовича Точицького з посади заступника міністра закордонних справ України;
  • про призначення Андрія Івановича Сибіги першим заступником міністра закордонних справ України.

Суспільне з посиланням на джерела в Офісі Президента написало, що Миколу Точицького призначать на посаду заступник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Що відомо про Андрія Сибігу

  • В Офісі Президента написали, що Андрій Сибіга здобув освіту за спеціальностями "правознавство" та "міжнародні відносини" у Львівському державному університеті імені Івана Франка.
  • Працювати почав у 1997 році на посадах аташе, третього секретаря, другого секретаря Міністерства закордонних справ України. Працював при у посольстві України в Польщі, радником-посланником посольства України в Польщі.
  • З 2016 року надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині. У травні 2021 року став заступником керівника Офісу Президента.