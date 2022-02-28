В Сибирь, а не на Мадейру: Португалия принудительно развернула российский самолет
Источник:телеграм-канал РИА Новости
Россияне начинают ощущать последствия военных действий своего государства против Украины. Цивилизованный мир закрывает небо и жертвами этого стали пассажиры российской компании "Уральские авиалинии", которые летели из Португалии.
Самолет не смог забрать туристов
Самолет российской авиакомпании 27 февраля направлялся на португальский остров Мадейра, но был развернут в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства.
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Борт вынужденно вернулся в Россию. Посольство России в Португалии сообщило, что самолет не смог забрать российских туристов из Мадейры и те не вернулись домой.
Там сетуют, что португальская сторона не предупредила их о решении закрыть небо, как это сделали другие страны ЕС.
Российские самолеты не могут летать в Европу
- Более 30 стран уже закрыли небо для российских самолетов из-за военного вторжения России в Украину.
- Совершать рейсы не могут самолеты, принадлежащие России, с российской регистрацией или находящиеся в собственности тамошних олигархов.
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