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      Сичеславская, а не Днепропетровская: Конституционный суд разрешил переименование

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      Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область
      Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область / Фото из открытых источников

      Конституционный суд Украины разрешил переименование Днепропетровской области на Сичеславскую. Теперь дело снова за Верховной Радой.

      Официальное заключение КС обнародуют 3 апреля, тогда Верховная Рада сможет рассматривать и голосовать за проект закона, сообщает "Украинская правда".

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      Да, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины Верховная Рада может рассматривать только после соответствующего заключения Конституционного суда. Теперь парламент может принять его в первом чтении – но не меньше, чем 226 голосами.

      И только после этого, на следующей сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев.

      Отметим, инициированный президентом Петром Порошенко №9310 предусматривал переименование Днепропетровской области в Днепровскую и 7 февраля не набрал достаточного количества голосов депутатов. Авторами другого законопроекта о переименовании области в Сичеславскую являются более 160 нардепов. Он получил 240 голосов "за".

      Что такое закон о декоммунизации и при чем он здесь?9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины поддержала внесенный Кабинетом министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.

      Одной из главных позиций закона является признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и таким, который проводил политику государственного террора. Согласно закону, пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики "признается надругательством над памятью миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается".

      После того, как закон вступил в силу, в Украине начали переименовывать улицы и города с "советскими корнями". Относительно Днепропетровска, то переименование города Рада поддержала 9 мая 2016 года. Предыдущая попытка сделать шаг в переименовании области не удалась – 20 ноября 2018 года Верховная Рада не включила в повестку дня и не направила на заключение в Конституционный суд проект закона "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины".

      Этим законопроектом предусматривалось переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. 21 ноября Порошенко подал в Верховную Раду законопроект, в котором предлагал переименовать Днепропетровскую область на Днепровскую. Уже 23 ноября в парламенте был зарегистрирован альтернативный законопроект №9310-1 о переименовании области в Сичеславскую.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Декоммунизация Верховная Рада Конституционный суд Новости Днепра
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