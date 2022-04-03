Сичеславские противотанкисты метко уничтожили враждебную цель - горячее видео

Украинские военные в составе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады зрелищно уничтожили бронетехнику оккупантов. Видео обнародовало ведомство бригады.

Наши бойцы умело уничтожают вражескую технику на поле боя. На этот раз сичеславские противотанкисты ликвидировали российскую бронетехнику.

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После точного удара украинских бойцов российский транспорт загорелся и взорвался.

Доброе утро, Украина! Каждый выстрел точно в цель! Так работают сичеславские противотанкисты!

– написали в ведомстве.

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