Сицилия в пепле: новая волна извержения вулкана Этна
Извержение самого высокого в Европе вулкана сформировало столб из пепла высотой в 9 километров. Ветром его занесло в соседние города.
Источник:ANSA
Воздушное пространство остается непригодным для перелетов. Аэропорт в Катании – закрыли, а рейсы пришлось перенаправить в Палермо.
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Последствия извержения
Группа из 7 человек поднялась на вулкан, чтобы увидеть его извержение. Однако они потерялись и провели ночь под открытым небом. Спасателям удалось их отыскать утром 1 апреля.
Где осел вулканический пепел
Лапили осели также на другие итальянские городки, в частности:
- Николози;
- Трекастаньи;
- Педару;
- Ачи-Сант-Антонио;
- Сан-Грегорио.
Извержение вулкана Этна: что известно
Этна "проснулся" 20 февраля 2021 года. В Институте вулканологии INGV заявили, что 1 апреля был 17-й "пароксизм" в последней фазе вулканической деятельности.
Высота этого вулкана постоянно меняется из-за извержения и выбросов. Согласно разным данным, она составляет от 3 326 до 3 350 метров. Он является самым высоким в Европе.
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