Извержение самого высокого в Европе вулкана сформировало столб из пепла высотой в 9 километров. Ветром его занесло в соседние города.

Воздушное пространство остается непригодным для перелетов. Аэропорт в Катании – закрыли, а рейсы пришлось перенаправить в Палермо.

К теме Опасная красота Этны: в сети ширится видео извержения крупнейшего вулкана Европы

Последствия извержения

Группа из 7 человек поднялась на вулкан, чтобы увидеть его извержение. Однако они потерялись и провели ночь под открытым небом. Спасателям удалось их отыскать утром 1 апреля.

Где осел вулканический пепел

Лапили осели также на другие итальянские городки, в частности:

Николози;

Трекастаньи;

Педару;

Ачи-Сант-Антонио;

Сан-Грегорио.

Справка. Лапилли – твердые небольшие кусочки лавы или магмы, которые выделяются при извержении вулкана.

Извержение вулкана Этна: что известно

Этна "проснулся" 20 февраля 2021 года. В Институте вулканологии INGV заявили, что 1 апреля был 17-й "пароксизм" в последней фазе вулканической деятельности.

Высота этого вулкана постоянно меняется из-за извержения и выбросов. Согласно разным данным, она составляет от 3 326 до 3 350 метров. Он является самым высоким в Европе.