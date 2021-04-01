Сицилія в попелі: нова хвиля виверження вулкану Ента
Виверження найвищого у Європі вулкану сформував стовп з попелу заввишки у 9 кілометрів. Вітром його занесло у сусідні міста.
Джерело:ANSA
Повітряний простір залишається непридатним для перельотів. Аеропорт в Катанії – закрили, а рейси довелось перенаправити у Палермо.
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Наслідки виверження
Група із 7 людей піднялась на вулкан, щоб побачити його виверження. Однак вони загубились й провели ніч просто неба. Рятувальникам вдалось їх відшукати вранці 1 квітня.
Де осів вулканічний попіл
Лапілі опали також на інші італійські містечках, зокрема:
- Ніколозі;
- Трекастаньї;
- Педару;
- Ачі-Сант-Антоніо;
- Сан-Грегоріо.
Виверження вулкану Етна: що відомо
Етна "прокинувся" 20 лютого 2021 року. У Інститут вулканології INGV заявили, що 1 квітня був 17-й "пароксизм" в останній фазі вулканічної діяльності.
Висота цього вулкану постійно змінюється через виверження та викиди. Згідно з різними даними, вона становить від 3 326 до 3 350 метрів. Він є найвищим у Європі.
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