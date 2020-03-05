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      Сицилийская делегация посетила аннексированный Крым: МИД Украины осудил их приезд

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      "Делегация муниципалитетов" Сицилии посетила аннексированный Россией Крым и, вероятно, даже договорилась с оккупантами о туристическом обмене. Такие действия осудили в Министерстве иностранных дел Украины.

      Дело в том, что 3 марта ряд российских СМИ распространил информацию о том, что "делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым". Во время переговоров обе стороны якобы выступили за туристический обмен между Крымом и Сицилией.

      Тем временем: Оккупанты провели военные учения в Крыму: привлекли авиацию и корабли

      Эта поездка является откровенным нарушением законодательства Украины, норм международного права, подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. Посещение Крыма сицилийской делегацией направлено на угоду России-агрессору в ее противоправных действиях и не соответствует политике непризнания ЕС,
      – убеждены украинские дипломаты.

      В МИД также пригрозили итальянским нарушителям. Так, дипломаты обратили внимание на то, что в случае несоблюдения действующего порядка въезда в оккупированный Крым, иностранцы будут нести ответственность.

      "Подчеркиваем: любые контакты или сотрудничество с российской оккупационной администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы", –  добавляют в МИД.

      Внимание! Въезд и выезд из временно оккупированного Крыма признаются действительными и законными, если осуществляются с подконтрольной материковой части Украины через пункты пропуска на админгранице.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости России МИД Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
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