Сицилийская делегация посетила аннексированный Крым: МИД Украины осудил их приезд

"Делегация муниципалитетов" Сицилии посетила аннексированный Россией Крым и, вероятно, даже договорилась с оккупантами о туристическом обмене. Такие действия осудили в Министерстве иностранных дел Украины.

Дело в том, что 3 марта ряд российских СМИ распространил информацию о том, что "делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым". Во время переговоров обе стороны якобы выступили за туристический обмен между Крымом и Сицилией.

Тем временем: Оккупанты провели военные учения в Крыму: привлекли авиацию и корабли

Эта поездка является откровенным нарушением законодательства Украины, норм международного права, подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. Посещение Крыма сицилийской делегацией направлено на угоду России-агрессору в ее противоправных действиях и не соответствует политике непризнания ЕС,

– убеждены украинские дипломаты.

В МИД также пригрозили итальянским нарушителям. Так, дипломаты обратили внимание на то, что в случае несоблюдения действующего порядка въезда в оккупированный Крым, иностранцы будут нести ответственность.

"Подчеркиваем: любые контакты или сотрудничество с российской оккупационной администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы", – добавляют в МИД.

Внимание! Въезд и выезд из временно оккупированного Крыма признаются действительными и законными, если осуществляются с подконтрольной материковой части Украины через пункты пропуска на админгранице.