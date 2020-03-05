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      Сицилійська делегація відвідала анексований Крим: МЗС України засудило цей візит

      - Читать новость на русском
      В анексований Крим прибула іноземна делегація / Ілюстративне фото/ 112 канал

      "Делегація муніципалітетів" Сицилії відвідала анексований Росією Крим і, ймовірно, навіть домовилася з окупантами про туристичний обмін. Такі дії засудили у Міністерстві закордонних справ України.

      Річ у тім, що 3 березня низка російських ЗМІ поширила інформацію про те, що "делегація з Сицилії вперше прибула з офіційним візитом до Криму". Під час переговорів обидві сторони начебто виступили за туристичний обмін між Кримом і Сицилією.

      Тим часом: Окупанти провели військові навчання в Криму: залучили авіацію та кораблі

      Ця поїздка є відвертим порушенням законодавства України, норм міжнародного права, підриває суверенітет і територіальну цілісність України. Відвідання Криму сицилійською делегацією спрямоване на догоду Росії-агресору у її протиправних діях та не відповідає політиці невизнання ЄС,
      – переконані українські дипломати.

      У МЗС також пригрозили італійським порушникам. Так, дипломати звернули увагу на те, що у разі недотримання чинного порядку в’їзду в окупований Крим, іноземці нестимуть відповідальність.

      "Наголошуємо: будь-які контакти чи співпраця з російською окупаційною адміністрацією в Криму не визнаються міжнародною спільнотою і відтак не мають юридичної сили", – додають у МЗС.

      Увага! В'їзд та виїзд з тимчасово окупованого Криму визнається дійсним та законним, якщо здійснюється з підконтрольної материкової частини України через пункти пропуску на адмінмежі.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Росії МЗС України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
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