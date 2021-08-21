Опрос, посвященный 30-летию Независимости Украины, проводили с 20 июля по 9 августа.

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Большинство украинцев не путешествовали в Европу за последние 5 лет

За последние 5 лет 70% опрошенных не были в других странах Европы . 21% может похвастаться тем, что путешествовали туда раз или несколько. 9% – частые гости в Европе.

опрошенных не были . 21% может похвастаться тем, что путешествовали туда раз или несколько. 9% – частые гости в Европе. Касательно путешествий на курорты Египта и Турции , то туда украинцы наведываются еще реже. За 5 лет там ни разу не были 84% украинцев . 13% же ездили отдыхать один или несколько раз. 3% часто любят понежиться на солнышке за рубежом.

, то туда украинцы наведываются еще реже. За 5 лет там ни разу . 13% же ездили отдыхать один или несколько раз. 3% часто любят понежиться на солнышке за рубежом. В страны СНГ не ездили 87% украинцев, 11% – ездили редко, еще 2% – часто.

Обратите внимание! 18% украинцев за 5 последних лет ни разу не покидали пределов своего населенного пункта. 35% выезжали раз или несколько, 49% – покидали свою малую родину часто.



Как часто украинцы путешествовали за последние 5 лет / Скриншот с сайта "Рейтинга"

Чаще всего путешествует молодежь

Наиболее любят путешествия те, кто родился уже во времена независимости. Так, более половины тех, кому сейчас 25 – 30 уже были в Европе, а также треть тех, кому 16 – 24. Да и по Украине молодежь путешествует чаще – 60%.

Однако даже молодые люди, как оказалось, не частые гости на курортах. 70% из них ни в Турции, ни в Египте не были. Что касается стран СНГ – то показатель еще выше – 80%.

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Кто чаще ездит в Европу

Наведываются и на курорты и в Европу и в страны СНГ жители столицы. Чаще путешествуют в европейские страны и жители западных областей, самый высокий показатель у закарпатцев – 62%.

Касательно СНГ, то сюда приезжают чаще других одесситы и жители восточных регионов.



Выезд за границу по регионам / Скриншот с сайта "Рейтинга"