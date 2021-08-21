Опитування, присвячене 30-річниці Незалежності України, проводили з 20 липня по 9 серпня.

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Більшість українців не подорожували до Європи за останні 5 років

За останні 5 років 70% опитаних не були в інших країнах Європи . 21% може похвалитись тим, що подорожували туди раз або кілька. 9% – часті гості у Європі.

опитаних не були . 21% може похвалитись тим, що подорожували туди раз або кілька. 9% – часті гості у Європі. Щодо подорожей на курорти Єгипту та Туреччини , то туди українці навідуються ще рідше. За 5 років там жодного разу не були 84% українців. 13% таки їздили відпочивати один або кілька разів. 3% часто полюбляють поніжитись на сонечку за кордоном.

, то туди українці навідуються ще рідше. За 5 років там жодного разу українців. 13% таки їздили відпочивати один або кілька разів. 3% часто полюбляють поніжитись на сонечку за кордоном. В країни СНД не їздили 87% українців, 11% – їздили зрідка, ще 2% – часто.

Зверніть увагу! 18% українців за 5 останніх років жодного разу не покидали меж свого населеного пункту. 35% виїжджали раз чи кілька, 49% – покидали свою малу батьківщину часто.

Як часто українці подорожували за останні 5 років / Скриншот з сайту "Рейтингу"

Найчастіше подорожує молодь

Найбільш полюбляють подорожі ті, хто народився вже за часи Незалежності. Так, більше ніж половина тих, кому зараз 25 – 30 вже були у Європі, а також третина тих, кому 16 – 24. Та й по Україні молодь подорожує частіше – 60%.

Однак навіть молоді люди, як виявилось, не часті гості на курортах. 70% з них ані в Туреччині, ані в Єгипті не були. Щодо країн СНД – то тут показник ще вищий – 80%.

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Хто частіше їздить до Європи

Навідуються і на курорти, і у Європу і в країни СНД жителі столиці. Частіше подорожують до європейських країн і жителі західних областей, найвищий показник у закарпатців – 62%.

Щодо СНД, то сюди приїжджають частіше від інших одесити та жителі східних регіонів.

Виїзд за кордон по регіонах / Скриншот з сайту "Рейтингу"