Опитування, присвячене 30-річниці Незалежності України, проводили з 20 липня по 9 серпня.
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Більшість українців не подорожували до Європи за останні 5 років
- За останні 5 років 70% опитаних не були в інших країнах Європи. 21% може похвалитись тим, що подорожували туди раз або кілька. 9% – часті гості у Європі.
- Щодо подорожей на курорти Єгипту та Туреччини, то туди українці навідуються ще рідше. За 5 років там жодного разу не були 84% українців. 13% таки їздили відпочивати один або кілька разів. 3% часто полюбляють поніжитись на сонечку за кордоном.
- В країни СНД не їздили 87% українців, 11% – їздили зрідка, ще 2% – часто.
Як часто українці подорожували за останні 5 років / Скриншот з сайту "Рейтингу"
Найчастіше подорожує молодь
Найбільш полюбляють подорожі ті, хто народився вже за часи Незалежності. Так, більше ніж половина тих, кому зараз 25 – 30 вже були у Європі, а також третина тих, кому 16 – 24. Та й по Україні молодь подорожує частіше – 60%.
Однак навіть молоді люди, як виявилось, не часті гості на курортах. 70% з них ані в Туреччині, ані в Єгипті не були. Щодо країн СНД – то тут показник ще вищий – 80%.
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Хто частіше їздить до Європи
Навідуються і на курорти, і у Європу і в країни СНД жителі столиці. Частіше подорожують до європейських країн і жителі західних областей, найвищий показник у закарпатців – 62%.
Щодо СНД, то сюди приїжджають частіше від інших одесити та жителі східних регіонів.
Виїзд за кордон по регіонах / Скриншот з сайту "Рейтингу"
Що відомо про опитування?
Аудиторія: населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: САТІ. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95.