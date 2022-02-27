С сигаретой в зубах и голыми руками: в Бердянске мужчина перенес мину с дороги в лес

В Бердянске мужчина, заметивший мину вблизи моста и домов, перенес ее в лесопосадку голыми руками. Он действовал очень рискованно, однако операция по переносу мины прошла успешно – никто не пострадал.

Гражданин, заметивший мину, спокойно снес ее с дороги и оставил в лесопосадке поблизости. Во время переноски он держал в зубах сигарету.

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Обращаем внимание – если вы увидели мину, не стоит приближаться к ней или пытаться обезвредить ее – обратитесь в спасательные службы или местную полицию. Берегите себя и не пытайтесь помочь лично – это может быть опасно для вашего здоровья и жизни.