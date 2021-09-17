Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог и доктор политических наук Игорь Петренко. Он отметил, что соответствующие ограничения Совета нацбезопасности и обороны можно было ввести даже раньше.

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Украина присоединяется к странам Запада

"Это сигнал солидарности и признания недопустимости соответствующих действий (отравления Навального – 24 канал) со стороны России", – предположил политолог.

В то же время Игорь Петренко отметил, что таким образом Украина присоединяется к странам, которые уже отреагировали санкциями на действия Кремля против российского оппозиционера.

Это (санкции против причастных к отравлению Навального – 24 канал) было необходимо сделать уже давно. Игорь Петренко Политолог, доктор политических наук

Доктор политических наук отметил, что если Украина декларирует свое желание интеграции в ЕС и НАТО – то должна принимать подобные решения и показывать соответствующее поведение. В определенный способ синхронизироваться подходами с западными партнерами.

Игорь Петренко о санкциях СНБО: смотрите видео

Справка. 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолете – оппозиционера отравили "Новичком". Авторы совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel пришли к выводу, что покушение на Навального осуществила в Томске спецгруппа из восьми оперативников ФСБ.

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