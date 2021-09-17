Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог та доктор політичних наук Ігор Петренко. Він зазначив, що відповідні обмеження Ради нацбезпеки та оборони можна було запровадити навіть раніше.

До теми РНБО введе санкції проти організаторів російських "виборів" та через отруєння Навального

Україна доєднується до країн Заходу

"Це сигнал солідарності і визнання неприпустимості відповідних дій (отруєння Навального – 24 канал) з боку Росії", – припустив політолог.

Водночас Ігор Петренко зазначив, що у відповідний спосіб Україна доєднується до країн, які вже відреагували санкціями на дії Кремля проти російського опозиціонера.

Це (санкції проти причетних до отруєння Навального – 24 канал) було необхідно зробити вже давно. Ігор Петренко Політолог, доктор політичних наук

Доктор політичних наук зазначив, що якщо Україна декларує своє бажання інтеграції в ЄС та НАТО – то має ухвалювати подібні рішення та показувати відповідну поведінку. У певний спосіб синхронізуватися підходами зі західними партнерами.

Ігор Петренко про санкції РНБО: дивіться відео

Довідка. 20 серпня 2020 року Олексію Навальному стало зле в літаку – опозиціонера отруїли "Новачком". Автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участі Der Spiegel дійшли висновку, що замах на Навального здійснила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ.

Результати засідання РНБО 17 вересня: коротко