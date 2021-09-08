Сигнал всей системе, – Шабунин сказал, когда состоится судебная реформа

Ключевым аспектом в реформе судебной системы Украины будет выбор Высшей квалификационной комиссии судей. Это орган, который будет выбирать новых судей.

Об этом заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в авторской программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале. По его словам, сейчас вакантны более 2 тысяч позиций судей, а это почти одна треть всей судебной системы.

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Когда ждать судебную реформу

По мнению Шабунина, если все удастся, то квалификационная комиссия будет выбрана в марте. Это, в частности, вызвано новогодними праздниками.

Есть все предпосылки, что комиссия начнет работать в марте. Орган за полтора года подберет 2 тысячи вакансий. Мы за 1,5 года обновим судебную систему на треть,

– отметил председатель правления ГПК.

Шабунин добавил, что конечным сроком реформы судов все же является май 2022 года. Это с учетом, если все удастся с обновлением Высшего совета правосудия.

"Там будет блокирование и затягивание. Это не история, что "завтра". Есть много промежуточных шагов, по которым видно, состоится ли вообще реформа. Может быть в марте, а может и в феврале и даже в декабре. Однако не позднее чем в мае", – рассказал глава правления ГПК.

Что даст ВСП Украине

По мнению Шабунина, если выберут честный ВСП, то он за 2 месяца очистит наиболее одиозных судей. Это, в частности, представители:

Печерского райсуда Киева;

Окружного админсуда Киева;

Шевченковского райсуда Киева;

Киевского апелляционного суда.

Это сигнал всей судебной системе, теперь работаем по закону. Она меняется сразу. В один день. Я вам это гарантирую,

– подчеркнул председатель правления.

Он считает, что если судебная реформа Владимира Зеленского будет имплементирована, то в Украине будет совсем иная судебная система уже к концу 2022 года.

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