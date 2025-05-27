Сийярто заявил, что в Украине якобы запретили партию, которая представляла венгров: реакция МИД

Венгерские власти не прекращают беспричинные нападения на Украину. Так, Петер Сийярто обвинил Киев в том, что тот, якобы, запретил партию, которая представляла интересы венгерской общины Закарпатья.

Глава венгерского МИД требует от украинского правительства объяснений относительно сообщений в СМИ о запрете "Общества венгерской культуры Закарпатья". Соответствующий пост Сийярто опубликовал в Facebook, передает 24 Канал.

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Что говорят в МИДе

Журналисты попросили прокомментировать заявление Сийярто спикера МИД Георгия Тихого. Тот ответил, что сообщения в СМИ, которые утверждают, что Украина запретила венгерское общество, являются ложными.

Наши двусторонние отношения (с Венгрией – 24 Канал) и так имеют достаточно проблем, которые нужно решать. Не нужно добавлять к этому перечню еще и всякие безосновательные сообщения СМИ,

– подчеркнул представитель МИД.

К слову, перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе во вторник, 27 мая, министр по вопросам ЕС Венгрии Януш Бока заявил, что Будапешт планирует в дальнейшем блокировать о вступлении Украины в Евросоюз. Также министр обвинил Украину в проведении шпионской деятельности на территории его страны.