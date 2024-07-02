Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в то время, когда премьер Венгрии Виктор Орбан встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба зарубежного ведомства России, передает 24 Канал.

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Киев должен обеспечить права национальных меньшинств

Звонок инициировала венгерская сторона. Согласно заявлению российского МИД, стороны "дали высокую оценку уровня российско-венгерского политического диалога".

Во время общения стороны обсудили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех национальных меньшинств, проживающих в стране.

Акцентировано, что двустороннее взаимодействие, несмотря на крайне непростую международную обстановку, продолжает поступательно развиваться в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды,

– говорится в сообщении.

Во время своего визита в Киев Виктор Орбан предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией. В то же время в Кремле также не оставили этот визит Орбана без внимания и отметили, что ничего от него не ожидают.