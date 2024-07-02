Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим у той час, коли прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Про це повідомляє пресслужба закордонного відомства Росії, передає 24 Канал.

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Київ має забезпечити права національних меншин

Дзвінок ініціювала угорська сторона. Відповідно до заяви російського МЗС, сторони "дали високу оцінку рівня російсько-угорського політичного діалогу".

Під час спілкування сторони обговорили необхідність безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин, які проживають у країні.

Акцентовано, що двостороння взаємодія, попри вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступально розвиватися в дусі здорового прагматизму й взаємної вигоди,

– мовиться в повідомленні.

Під час свого візиту до Києва Віктор Орбан запропонував Володимиру Зеленському припинити вогонь та почати перемовини з Росією. Водночас у Кремлі також не залишили цей візит Орбана без уваги та зазначили, що нічого від нього не очікують.