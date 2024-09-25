Об этом министр иностранных дел Польши сказал в комментарии журналистке CNN Кристиан Аманпур. Сикорский отметил, что Россия систематически нарушает и игнорирует все международные гуманитарные права, а Украина – имеет право на защиту, передает 24 Канал.

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Сикорский вспомнил погибшую семью Базилевичей

В комментарии CNN польский министр заявил, что не понимает позицию США относительно запрета бить западным оружием вглубь российских территорий. Он напомнил, что Россия систематически обстреливает Украину и убивает мирное население. Сикорский добавил, что только во Львове российская ракета убила целую семью, а отец вынужден был смотреть, как тела его родных достают из-под завалов.

Я был во Львове, и там российская ракета убила целую семью – отец смотрел, как из-под завалов достают тела его жены и трех дочерей. Ракета, которая убила львовскую семью, была выпущена российским бомбардировщиком, летевшим над территорией России и взлетевшим с российского аэродрома. Назовите мне хоть одну причину, почему Украина не должна иметь возможности уничтожить того бомбардировщика, ударив по тому аэродрому,

– подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши также подчеркнул, что жертва агрессии имеет право обороняться, в том числе ударами – по территории страны-оккупанта. Сикорский добавил, что Россия систематически уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и уже разрушила около 70% объектов, поэтому не понимает, почему партнеры не решаются сделать этот шаг и позволить бить дальнобойными ракетами по территории России.

Кроме того, Сикорский напомнил, что Силы обороны Украины ведут успешную операцию на территории России в Курской области. Очевидно, польский министр намекнул, что это должно развеять сомнения Запада относительно "красных линий" Кремля.

Зеленский планирует обсудить с Байденом удары по территории России

Владимир Зеленский хочет обсудить с Джо Байденом удары дальнобойным западным оружием по территории России. Президент Украины отметил, что на российских авиабазах есть самолеты, которые постоянно терроризируют украинские города авиабомбами. Предоставление разрешения могло бы улучшить ситуацию на поле боя.

В то же время Зеленский считает, что Франция, Великобритания, Италия и Германия также предоставят разрешение бить своим оружием по территории России, но только тогда, когда это сделают США.

"Главная роль принадлежит Соединенным Штатам и президенту Байдену. Все смотрят на него, и нам это необходимо для защиты", – подчеркнул Зеленский.