В последнее время с польской стороны звучат немало непонятных заявлений. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, вспомнив, что не так давно в Польше говорили, что Украина не вступит в ЕС, если не будут "урегулированы исторические вопросы".

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Что означают заявления Польши о Крыме

По словам Клочко, совершенно очевидно, что в Польше выросла политизация в отношении Украины. Страна хочет решить многие внутренние проблемы именно благодаря нашему государству. Особенно, учитывая то, что Польша готовится к президентским выборам.

Интересно, что позицию Дональда Туска по Украине раскритиковал бывший глава МИД Яцек Чапутович. Он назвал ее "политикой гиены", что означает, что Туск ждет удобного момента, чтобы решить свои политические интересы,

– рассказал Валерий Клочок.

Он добавил, что в Польше есть немало политиков, которые считая, что исторические вопросы, к которым относится Крым, стоит отложить на послевоенный период и решать их тогда, когда Украина станет полноправным членом ЕС.

"Заявление Сикорского я расцениваю как попытку спекулировать на украинском вопросе", – отметил Валерий Клочок.

Обратите внимание! Радослав Сикорский заявил, что в Крыму надо провести референдум. А до этого времени полуостров может находиться под мандатом ООН. По мнению польского министра, Крым символически важен для Путина, но является стратегически значимой территорией Украины.

Очевидны заявления, которые звучат от крымских татар и других людей, проживавших на полуострове. Понятно, что Крым хочет быть в составе Украины, но с расширенной автономией. До начала полномасштабной войны вопрос расширенной автономии действительно был актуальным.

Вероятно, Сикорский пытается актуализировать проблему, которая сегодня отошла далеко на задний план. Очень жаль, что такие заявления озвучиваются,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Почему Польша пытается обострить отношения

Возможно, на Западе рассматривают создание временных администраций на территории, которые оккупированы Россией. Но это будет только после их освобождения. Теоретически их могут контролировать международные миссии, но без участия россиян.

10 лет оккупации Крыма оставили свой след. Международная поддержка нам очень необходима. Прежде всего для того, чтобы показать, что Украина проводит гуманитарную политику для возрождения единства государства, не преследует людей за их политические убеждения, а процесс возвращения Крыма не будет одномоментным,

– сказал Клочок.

Если бы Сикорский хотел нам помочь, то стоит говорить именно в таком стиле. Но отнюдь не озвучивать заявления об очередном референдуме, который якобы будет определять, вернется ли Крым в Украину. Полуостров является территорией Украины в соответствии с уставами ООН и границами, которые признаны миром в 1991 году.

Кроме того, стоит понимать, что Польша рассматривает вопрос войны России против Украины через призму собственной безопасности. Поляки понимают, что также могут подвергнуться атаке со стороны страны-агрессора.

Интересно, что Польша и Беларусь в последнее время углубили свои отношения. Провокаций на границе стало меньше. Все это очень не нравится России. Для Украины это хорошо, ведь означает, что Европа прорабатывает сценарии защиты от возможной опасности.

Поэтому заявления западных политиков относительно Украины нельзя рассматривать линейно. Они и дальше будут спекулировать определенными моментами для удовлетворения собственных политических интересов. Исторические вопросы между Польшей и Украиной очень актуальны.

Заявления Сикорского можно объяснить его попыткой стать единым кандидатом от коалиции "Гражданская платформа" на предстоящих президентских выборах,

– подытожил Валерий Клочок.