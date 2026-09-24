Скажи своему боссу "Хватит!", – глава МИД Польши резко обратился к Лаврову

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН обратился к главе российского МИД Сергею Лаврову с призывом убедить Владимира Путина прекратить войну против Украины. Польский дипломат подчеркнул, что Москва уже потеряла 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными и не сможет одержать победу.

Как сообщают СМИ, во время своего выступления на сессии в Нью-Йорке польский министр обратил внимание на неспособность Кремля достичь поставленных целей.

Что сказал Сикорский Лаврову?

По словам главы польского дипломатического ведомства, Россия более 12 лет безуспешно пытается полностью захватить Донбасс, истощая собственные ресурсы и армию.

Вы все еще можете убить много людей, но победить не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России,

– заявил Радослав Сикорский.

Отдельно он обратился к отсутствовавшему в зале главе российской дипломатии Сергею Лаврову. Сикорский напомнил, что тот ранее упоминал его в своем выступлении.

Сергей, я знаю, что ты меня слышишь. Скажи своему боссу: "Хватит!",

– призвал министр иностранных дел Польши.

Ресурсы Кремля иссякают

Глава польского дипломатического ведомства подчеркнул, что после четырех лет полномасштабной бессмысленной колониальной войны российский диктатор не достиг ни одного результата.

Сейчас у агрессора заканчиваются войска и материальные запасы, поэтому Москва ищет повод для очередной мобилизации.

Польский дипломат также акцентировал внимание на системном характере российских провокаций и гибридных атак в Европе, которые свидетельствуют о нарастании беспокойства внутри руководства страны-агрессора.

Кибератаки, саботаж, тайные операции и военное давление – это не единичные инциденты. Это система. Россия идет на эскалацию, поскольку российское руководство находится в панике,

– отметил Радослав Сикорский.

Позиция Москвы на фоне международных встреч

Напомним, ранее в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Лавров провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио.

Согласно пресс-релизу Госдепартамента США, стороны обсудили российско-украинскую войну и двусторонние отношения между Вашингтоном и Москвой.

В МИД России после переговоров сообщили, что российская сторона подтвердила приверженность целям войны против Украины и отказалась прекращать боевые действия на время возможных переговоров.

Глава российского ведомства вновь выдвинул требования об устранении так называемых "первопричин" конфликта и повторил пропагандистские тезисы о защите русскоязычного населения.