Безусловно, турецкий лидер руководствуется чисто прагматическими соображениями. Его интересует усиление Украины, а не россии. Об этом 24 каналу сказал министр иностранных дел (2014 – 2019) Павел Климкин.

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"Конечно, каждый в этом мире решает свои проблемы. В конце концов, "Украина – превыше всего" – это только для нас. А для всех других это вопрос геополитики, эмоций, ценностей, принципов", – сказал он.

Что нужно Эрдогану

Климкин подчеркнул, что для Эрдогана важно существование сильной и независимой Украины. А вот расширение россии ему совершенно не нужно.

Ему нужно говорить с путиным на одном уровне. Усиление россии никак в планы Эрдогана не входит,

– заметил он.

Об этом свидетельствует отказ турецкой компании Baykar Makina производить "Байрактары" совместно с россией. В то же время с Украиной военно-техническое сотрудничество активно развивается. Показательна позиция Турции и во многих других вопросах.

Эрдоган – стратег

По словам Климкина, Эрдоган, как и путин, хорошо читает геополитику. Но читает ее по-другому. Турецкий лидер мыслит стратегически.

"Даже с исторической перспективы, определенная тень Османской империи в современной Турции существует. Она не хочет быть классической западной страной. Все эти войны с русской империей, а Путин хочет быть реинкарнацией именно русской империи, они еще есть в памяти Анкары, Стамбула и других турецких городов", – сказал он.

Поэтому то, что Турция собирается решить свои вопросы на средства Украины – маловероятно.

Интересы интересами, но то, что это какой-то сегодняшний расчет получить и решить что-то свое, а потом с путиным "порешать" – в это я принципиально не верю,

– сказал Климкин.

Чего ждать от встречи во Львове

После встречи Эрдогана и Зеленского во Львове, уверен Климкин, поступят конкретные заявления. Он предположил, что будет говориться о следующем:

Турция будет отвечать за функционирование коридора. Она не даст россии разрушить его; Возможность развития торгового сотрудничества. Кроме того, турки могут быть элементом безопасности в Черном море; Украина рассматривает Турцию как площадку для переговоров. Это не значит, что мы начнем завтра. Но наша приверженность очень ценна для Эрдогана.

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