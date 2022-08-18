Безумовно, турецький лідер керується суто прагматичними міркуваннями. Його цікавить посилення України, а не росії. Про це 24 каналу сказав міністр закордонних справ (2014 – 2019) Павло Клімкін.

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"Звісно, кожен у цьому світі вирішує свої проблеми. Врешті-решт, "Україна – понад усе" – це тільки для нас. А для усіх інших це питання геополітики, емоцій, цінностей, принципів", – сказав він.

Що потрібно Ердогану

Клімкін наголосив, що для Ердогана важливе існування сильної та незалежної України. А ось розширення росії йому абсолютно не потрібне.

Йому потрібно говорити з путіним на одному рівні. Посилення росії аж ніяк у плани Ердогана не входить,

– зауважив він.

Про це свідчить відмова турецької компанії Baykar Makina виготовляти "Байрактари" спільно з росією. Натомість з Україною військово-технічне співробітництво активно розвивається. Показовою є позиція Туреччини й у багатьох інших питаннях.

Ердоган – стратег

За словами Клімкіна, Ердоган, як і путін, добре читає геополітику. Але читає її по-іншому. Турецький лідер мислить стратегічно.

"Навіть з історичної перспективи, певна тінь Османської імперії у сучасній Туреччині існує. Вона не хоче бути класичною західною країною. Усі ці війни з російською імперією, а путін хоче бути реінкарнацією саме російської імперії, вони ще є в пам'яті Анкари, Стамбулу та інших турецьких міст", – сказав він.

Відтак те, що Туреччина збирається вирішити свої питання коштом України – малоймовірно.

Інтереси інтересами, але те, що це якийсь сьогоднішній розрахунок отримати та вирішити щось своє, а потім з путіним "порішати" – у це я принципово не вірю,

– сказав Клімкін.

Чого очікувати від зустрічі у Львові

Після зустрічі Ердогана та Зеленського у Львові, переконаний Клімкін, надійдуть конкретні заяви. Він припустив, що мовитиметься про таке:

Туреччина відповідатиме за функціонування коридору. Вона не дасть росії зруйнувати його; Можливість розвитку торговельного співробітництва. Крім того, турки зможуть бути елементом безпеки в Чорному морі; Україна розглядає Туреччину як майданчик для переговорів. Це не означає, що ми розпочнемо їх завтра. Але наша прихильність дуже цінна для Ердогана.

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