Однак потрібно розуміти, що в Ердогана винятково прагматичний підхід. Про це 24 каналу сказав політолог Олег Саакян.

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Між Туреччиною та росією є багато спільного

На думку Саакяна, Туреччина відстоює свій національний інтерес – той, який бачить Ердоган. Він є людиною з диктаторським бекграундом, до прикладу – зачистка опозиції в країні.

"Тому з точки зору ціннісного підходу між ердоганівською Туреччиною та путінською росією є багато спільного", – сказав політолог.

З іншого боку, Туреччина не зацікавила у посилення росії. Їй потрібно безпечна чорноморська акваторія.

В ідеології Ердогана є ідеї пантюркського світу, неоосманізму та інше. Відповідно, це розширення впливів до Каспію. Підхід Туреччини до Азербайджану – "одна нація, дві країни". Сприймають їх як "адін народ". Нічого не нагадує?,

– зауважив Саакян.

У цих обставинах, як пояснив політолог, Туреччина використовує фактор російсько-української війни для посилення себе. Особливо проходячи доволі скрутний фінансово-гуманітарний період та маючи серйозні напружені відносини всередині НАТО, західними країнами в цілому та США. Сьогодні зберігається частина санкцій, яка вводилася проти Туреччини західними країнами.

"Співпраця щодо виробництва безпілотників Bayraktar була пов'язана з тим, що Туреччина отримує в Україні двигуни, які вона не може отримати від союзників по НАТО через санкції", – підкреслив Олег Саакян.

Тут абсолютно прагматичний підхід. І нам потрібно так сам дивитися на ситуацію не рожевими окулярами, а прагматично. Розуміти, де є больові точки Туреччини у відносинах з Україною – там лежать червоні лінії, які ми можемо прокреслювати у співпраці Туреччини з росією,

– переконаний політолог.

Відтак Туреччина буде рухатися у напрямку до співпраці з росією там, де це може посилити саме Туреччину. Безумовно, йдучи на поступки росії. Відомо, що держава-агресорка планує закривати питання обходу санкцій через турецькі банки. Мовиться про використання карток "Мір" та відкриття кореспондентських рахунків.

До того ж, з'являється шанс виходу з ізоляції шляхом перемовин. "Ердоган зараз зустрічається з путіним, зрозуміло, що це підіймає статусу росії, і політично вона це конвертує", – відзначив Саакян.

Окрім цього, йдеться про допуск росії до нафтопереробних заводів Туреччини, а отже – вихід з нафтового ембарго. А також обговорюється питання стосовно можливості створення трикутника росія-Азербайджан-Туреччина з метою транзиту російського газу на терени південних країн Європи, які є найслабшими у питанні газової незалежності.

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