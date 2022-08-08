Про це повідомив 24 каналу радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він наголосив, що Туреччина стала таким собі величезним сірим логістичним хабом для росії.

Читайте також Ердоган хоче, аби Україна втопила увесь чорноморський флот росії, – політтехнолог

Турки зайняли позицію "і вашим, і нашим"

Денисенко зазначив, що Туреччина нині торгується на обидві сторони – з Україною та росією.

Щодо того, хто на сьогоднішній момент є головним бенефіціаром цієї війни. На жаль, ми повинні сказати, що найбільше від неї виграє на сьогоднішній момент Туреччина,

– заявив радник глави МВС.

За його словами, турки з одного боку дають нам Bayraktar, але водночас зайняли позицію "і вашим, і нашим". І вони будуть продовжувати це робити.

"Війна в Україні врятувала Туреччину від дефолту"

Денисенко зауважив, що Туреччина перебувала на межі дефолту.

Ця війна, по суті, де-факто врятувала Туреччину від можливого дефолту,

– наголосив він.

За словами радника глави МВС, турки зараз перетворилися на такий собі величезний сірий логістичний хаб для росії щодо експорту певної групи товарів.

По суті, ми можемо сказати, що росія не може жити зараз без Туреччини, в прямому значенні цього слова,

– зазначив Денисенко.

Він додав, що турки розуміють, що на них зараз мало хто зможе натиснути із колективного Заходу. І в цій ситуації вони ще будуть вигравати завдяки експорту українського зерна.

Денисенко про інтереси Туреччини у війні росії з Україною: дивіться відео

На чому варто зосередитися Україні

Денисенко переконаний, що свої подальші зусилля нам потрібно зосередити на двох речах.

Насамперед – на недопущенні експорту зброї з Туреччини до російської федерації, зокрема, й Bayraktar,

– заявив радник глави МВС.

Не менш важливим, на його думку, є недопущення експорту чи реекспорту складної електроніки, яка використовується у високоточному військово-промисловому комплексі й дозволятиме росіянам будувати озброєння.

Денисенко вважає, що зараз мало реалістично зробити так, щоб Туреччина перестала бути сірою зоною для рф. Але українська дипломатія цілком може зупинити ті критичні товари, які для нас є найважливішими.

До речі! Санкції, які ввели проти росії після початку війни в Україні сильно вдарили по країні-агресорці, через що москва шукає можливості обійти їх. Як пише The Washington Post, кремль вирішив звернутися до Туреччини.

Переговори Ердогана із путіним: що відомо

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 серпня прибув до росії. У Сочі він провів зустріч із владіміром путіним. Мовилось про співпрацю та газові питання.

Ердоган підтвердив, що Туреччина вирішила оплачувати частину російського газу рублями. Він не розповів, про яку саме частину оплати за газ мовиться.

Також після повернення із Сочі Реджеп Ердоган заявив, що у Туреччині 5 банків переходять на російську платіжну систему "Мір". Це буцімто потрібно самій країні, а також для полегшення подорожей для туристів з держави-терористки.

До теми – Ердоган покликав путіна на зустріч із Зеленським: дивиться відео