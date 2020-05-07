Сильнейшие военные державы мира: на каком месте Украина

Из-за вооруженной агрессии России Украина таки смогла сформировать войска. С каждым годом Вооруженные силы только развиваются. Причина развития, конечно, болезненна, но теперь есть достойные защитники.

Соответствующие данные обнародовали на сайте Global Firepower.

Интересно Сколько украинцев считают 9 мая – Днем победы в ВОВ: инфографика

На сколько позиций поднялась Украина в рейтинге сильнейших военных держав мира. Теперь наша страна занимает 27 место из 138 стран в мире

В Европе украинская армия на 9 месте из 50 стран. Возглавляют рейтинг Соединенные Штаты Америки. Далее идут Россия и Китай.



Сильнейшие армии / Скриншот из видео

Среди соседей одна из самых слабых армий в Молдавии – 112 ступенька. Впрочем военный потенциал Украины значительно выше, ведь при расчетах не учитывался боевой опыт армий.

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