Сильнейшие военные державы мира: на каком месте Украина
Из-за вооруженной агрессии России Украина таки смогла сформировать войска. С каждым годом Вооруженные силы только развиваются. Причина развития, конечно, болезненна, но теперь есть достойные защитники.
Соответствующие данные обнародовали на сайте Global Firepower.
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На сколько позиций поднялась Украина в рейтинге сильнейших военных держав мира. Теперь наша страна занимает 27 место из 138 стран в мире
В Европе украинская армия на 9 месте из 50 стран. Возглавляют рейтинг Соединенные Штаты Америки. Далее идут Россия и Китай.
Сильнейшие армии / Скриншот из видео
Среди соседей одна из самых слабых армий в Молдавии – 112 ступенька. Впрочем военный потенциал Украины значительно выше, ведь при расчетах не учитывался боевой опыт армий.
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